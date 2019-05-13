Неизвестные сообщили о минировании торговых центров в Орле

Здания оцеплены, на объекты выехали экстренные службы

Вечером 13 мая поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах в торговых центрах «ЦУМ», «Рио», «Атолл» и «Радуга» в Орле. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников, информацию подтверждают очевидцы в Telegram-канале «Орел Автомобильный».

По словам автомобилистов, силовики оцепили здания и перекрыли близлежащие к ним улицы, в частности, сквер Танкистов. На месте работают экстренные службы.

Также людей вывели из здания автовокзала и не пускают внутрь.

Как сообщают СМИ, ряд сообщений о заложенных бомбах 13 мая также поступил в учреждения Ярославля, Волгограда, Чебоксар и Ижевска. Как правило, тревожные письма поступают по электронной почте.

В сентябре 2017 года по Орлу прокатилась волна звонков о минировании торговых центров и других зданий с большим числом людей. Все сообщения оказались ложными.

Повторный случай произошел в январе 2019 года. Неизвестные сообщили о заложенных бомбах в зданиях администрации Орловской области, школы №51, поликлиники при детской больнице и управления Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»