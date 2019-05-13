Орловец угнал «копейку», доехав до нее на угнанной «семерке»

13.5.2019 | 14:07 Новости, Происшествия

Житель Нарышкино неоднократно привлекался к ответственности за кражу автомобилей

Двадцатидвухлетний житель Нарышкино за вечер сумел угнать два автомобиля, сообщили в пресс-службе управления МВД по Орловской области.

Молодой человек вскрыл автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный возле многоквартирного дома, и поехал на нем на окраину Нарышкино. Там он увидел бесхозный ВАЗ-2101 и решил угнать и эту легковушку.

Вскоре его задержали сотрудники полиции – к тому моменту хозяева автомобилей уже обнаружили пропажу. Орловец не стал отпираться и сознался в преступлениях. Кстати, это были не первые угоны в его преступной карьере.

На парня завели два уголовных дела. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Во время езды он не повредил ни один автомобиль.

ИА «Орелград»

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