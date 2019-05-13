Орловец угнал «копейку», доехав до нее на угнанной «семерке»

Житель Нарышкино неоднократно привлекался к ответственности за кражу автомобилей
Двадцатидвухлетний житель Нарышкино за вечер сумел угнать два автомобиля, сообщили в пресс-службе управления МВД по Орловской области.
Молодой человек вскрыл автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный возле многоквартирного дома, и поехал на нем на окраину Нарышкино. Там он увидел бесхозный ВАЗ-2101 и решил угнать и эту легковушку.
Вскоре его задержали сотрудники полиции – к тому моменту хозяева автомобилей уже обнаружили пропажу. Орловец не стал отпираться и сознался в преступлениях. Кстати, это были не первые угоны в его преступной карьере.
На парня завели два уголовных дела. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Во время езды он не повредил ни один автомобиль.
ИА «Орелград»