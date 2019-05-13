В Орле прокуратура отсудила взятки у педагога

Собранная со студентов мзда будет передана в доход казны.
Как пояснили в прокуратуре Орловской области, ранее вступил в силу обвинительный приговор суда, вынесенный в отношении преподавателя Орловского медицинского института.
Педагог был признан виновным в получении пяти взяток от студентов «в виде денежных средств и материальных ценностей». За мзду педагог ставил им «зачет».
После вступления приговора в силу прокурор обратился в суд с иском о признании «сделок по получению денежных средств от студентов института недействительными в силу их ничтожности».
Требования были удовлетворены. В доход государства с преподавателя взысканы взятки в сумме более 91 тысячи рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.
ИА «Орелград»