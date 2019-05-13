Вдовин и Пилипенко примут участие в праймериз ЕР

13.5.2019 | 19:09 Новости, Политика

У них будет пять не очень известных конкурентов.

Орловское областное отделение «Единой России» определилось с участниками праймериз, один из которых в итоге станет кандидатом в депутаты Госдумы от региона.

На предварительное голосование пойдут:

— Вдовин Михаил Васильевич — Первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия»;

— Зубцова Наталья Ивановна — директор общеобразовательной школы №33 города Орла;

— Истратов Роман Александрович —  советник генерального директора ООО «Д.К.»;

— Пилипенко Ольга Васильевна — ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева;

— Помелухо Егор Андреевич — студент ОГУ им. И.С. Тургенева, руководитель ВОО ОО «Молодая Гвардия Единой России»;

— Семин Алексей Андреевич — помощник депутата Государственной Думы РФ Н.Г. Земцова;

— Ставцев Дмитрий Михайлович — директор ООО «СтройАктив», депутат Знаменского поселкового Совета народных депутатов.

Как и планировалось, праймериз пройдет 26 мая на 142 площадках во всех районах Орловской области. Перед ними участники схлестнутся в дебатах по поводу актуальных проблем жизни общества.

  • Напомним, выборы депутата Госдумы от Орловской области пройдут в сентябре 2019 года. Мандат освободился после смерти народного избранника, экс-директора ФСБ России Николая Ковалева.
  • СМИ сообщали, что участвовать в праймериз собирался еще один вице-спикер облсовета — Владимир Романов. Однако его кандидатуры не оказалось в финальном списке.
  • Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что «Единая Россия» рассчитывает на победу в праймериз Ольги Пилипенко, которая помимо работы в ОГУ является депутатом горсовета.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования