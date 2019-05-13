Вдовин и Пилипенко примут участие в праймериз ЕР

У них будет пять не очень известных конкурентов.

Орловское областное отделение «Единой России» определилось с участниками праймериз, один из которых в итоге станет кандидатом в депутаты Госдумы от региона.

На предварительное голосование пойдут:

— Вдовин Михаил Васильевич — Первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия»;

— Зубцова Наталья Ивановна — директор общеобразовательной школы №33 города Орла;

— Истратов Роман Александрович — советник генерального директора ООО «Д.К.»;

— Пилипенко Ольга Васильевна — ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева;

— Помелухо Егор Андреевич — студент ОГУ им. И.С. Тургенева, руководитель ВОО ОО «Молодая Гвардия Единой России»;

— Семин Алексей Андреевич — помощник депутата Государственной Думы РФ Н.Г. Земцова;

— Ставцев Дмитрий Михайлович — директор ООО «СтройАктив», депутат Знаменского поселкового Совета народных депутатов.

Как и планировалось, праймериз пройдет 26 мая на 142 площадках во всех районах Орловской области. Перед ними участники схлестнутся в дебатах по поводу актуальных проблем жизни общества.

Напомним, выборы депутата Госдумы от Орловской области пройдут в сентябре 2019 года. Мандат освободился после смерти народного избранника, экс-директора ФСБ России Николая Ковалева.

СМИ сообщали, что участвовать в праймериз собирался еще один вице-спикер облсовета — Владимир Романов. Однако его кандидатуры не оказалось в финальном списке.

Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что «Единая Россия» рассчитывает на победу в праймериз Ольги Пилипенко, которая помимо работы в ОГУ является депутатом горсовета.

ИА «Орелград»