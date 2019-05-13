Власти Орла назвали условия проведения Последнего звонка

В Орле усилят меры безопасности из-за школьного праздника.

Администрация города издала постановление «О проведении праздника Последнего звонка в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Орла».

По традиции, мероприятие пройдет организовано – в один день и одно время. Управлению образования поручено провести праздник Последнего звонка для выпускников 11-х классов муниципальных школ 23 мая.

Персональная ответственность за проведение торжественных мероприятий, а также за охрану жизни и здоровья школьников, учителей и родителей возложена на директоров.

Городскому УМВД рекомендовано организовать 23 мая дополнительное дежурство своих сотрудников. С 8.30 до 14.00 часов меры безопасности будут усилены в самих школах, а с 12.00 до 24.00 часов в местах коллективного отдыха: площадь Ленина, Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, сквер Гуртьева, парк Победы, парк «Ботаника», берег реки Орлик в районе Дворянского гнезда и зона отдыха Медведевского леса по улице Рощинской.

ИА «Орелград»