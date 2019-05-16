В Орле бесплатно предложат достойную работу

16.5.2019 | 16:00 Новости, Общество

Новый молочный завод объявил о наборе кадров.

Центр занятости населения Северного района города Орла анонсировал проведение ярмарки вакансий, на которую приглашаются все желающие. Она пройдет 22 мая с 11 до 13 часов. Служба проведет ее совместно с новым предприятием – заводом по производству сыра и молока «Сыробогатов».

Как сообщили в Центре занятости, работодатель предложит вакансии более чем по десятку различных профессий: технолог молока и молочной продукции, аппаратчик пастеризации молока, наладчик оборудования, мастер смены, сыродел и маслодел.

Участникам ярмарки также предложат вакансии водителей, уборщиков, операторов, кладовщиков, машинистов и другое. Все услуги ярмарки предоставляются бесплатно. «Работодатель гарантирует достойную заработную плату и полный социальный пакет», — заверили в Центре занятости.

Добавим, что ярмарка пройдет по адресу: города Орел, переулок Артельный, дом 3.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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