Прокуратура оспорила подозрительные сделки «Спецавтобазы»

Суд признал недействительными контракты из-за дробления закупки.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск прокуратуры региона о признании недействительными двух контрактов, заключенных между МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и ООО «Полюс». Это были контракты на выполнение работ по расчистке территории от кустарника и вырубке поросли. Общая сумма контрактов составила 1,158 миллиона рублей. Как следует из материалов дела, оба контракта стороны заключили 10 декабря 2024 года.

Прокуратура обратила внимание на то, что они предусматривали идентичные работы, а именно: расчистку площадей от кустарника и мелколесья вручную, вырубку одиночных кустарников на территории города Орла. Срок окончания работ по контрактам также был одинаковым – 31 января 2025 года. Цена первого из них составляла 599 тысяч рублей, второго – 559,3 тысячи рублей. Заключены они были на основании Закона № 44-ФЗ и оформлены как закупка у единственного поставщика. Такие закупки разрешены на сумму до 600 тысяч рублей.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что работы фактически были выполнены и приняты заказчиком уже 31 декабря 2024 года, когда были подписаны соответствующие акты. Оплата была произведена 22 января 2025 года. По версии «Спецавтобазы», контракты с единственным поставщиком были заключены из-за срочности работ в рамках программы по антитеррористической безопасности. Мол, проведение торгов заняло бы слишком много времени. Однако причину, почему не заключили единый контракт, а раздробили на два, предприятие пояснить затруднилось.

Прокурор же настаивал на том, что два контракта, заключенные в один день с одним и тем же подрядчиком на тождественные работы, фактически образуют единую сделку. По его мнению, искусственное «дробление» единой закупки на части с предельной ценой до 600 тысяч рублей было предпринято для формального соблюдения ограничений, чтобы обойти обязательные конкурентные процедуры и не допустить других участников. Но подобные действия ограничивают конкуренцию и противоречат целям Закона № 44-ФЗ.

МБУ «Спецавтобаза» и ООО «Полюс» иск не признали, заявив, что у прокурора нет права обращаться в суд с таким иском к муниципальному учреждению. Однако суд отклонил этот довод, сославшись на абзац 6 части 1 статьи 52 АПК РФ, который предоставляет прокурору право оспаривать сделки муниципальных учреждений, совершенные с нарушением законодательства о контрактной системе.

Суд пришел к выводу, что спорные контракты образуют единую сделку, направленную на достижение единой хозяйственной цели. Они были заключены в один день, а их цена максимально приближена к предельному размеру, который составляет 600 тысяч рублей. По мнению суда, это свидетельствует о намерении сторон избежать конкурентных процедур. При этом доказательств невозможности проведения торгов или аварийных обстоятельств, требующих экстренной закупки у единственного поставщика, ответчики не представили.

Более того, суд установил, что другие предприниматели были готовы выполнить те же работы по более низким ценам. Таким образом, решил арбитраж, заключение контрактов с единственным поставщиком нарушило принципы открытости и конкуренции. И признал сделки недействительными, обязав «Полюс» возвратить «Спецавтобазе» 1,15 миллиона рублей, полученных по этим контрактам. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”