В Орле суд разъяснил, как защитить свои права при плохом капремонте

17.5.2019 | 12:33 ЖКХ, Новости

Вынесено решение по делу о залитии квартиры в отремонтированном доме.

Улица Ленина после капремонта. Март 2017 года

Иск подала жительница Орла, а рассмотрен он был Железнодорожным районным судом. Как пояснили в суде, требования были предъявлены к некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР»).

Женщина пояснила, что в 2017 году дом по переулку Карачевскому, в котором она проживает, был капитально отремонтирован. Работы выполнял подрядчик – компания «Стройкомплекс». Заказчиком выступал региональный фонд капремонта.

Работы проводились осенью. Они были выполнены некачественно. В результате квартира истца «неоднократно получала повреждения от залития в результате повреждения крыши дома». Женщина сослалась на закон о защите прав потребителей и потребовала взыскать с ответчика не только материальный ущерб, но и штраф с компенсацию морального вреда, а также обязать ответчика произвести ремонт крышией морального вреда.

Требования были удовлетворены частично. Суд обязал НО «РФКР» произвести ремонт крыши и взыскал с него материальный ущерб. В остальной части исковых требований отказал.

«Принимая такое решение, суд исходил из того, что НО «РФКР» является лицом, ответственным перед собственниками помещений многоквартирного дома за последствия ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядной организацией ООО «Стройкомплекс», — пояснили в суде Железнодорожного района. — Также в данном случае правоотношения сторон по делу возникли в связи с оказанием безвозмездных услуг по организации капитального ремонта многоквартирного дома, как входящих в уставную деятельность регионального оператора, в связи с чем, суд пришел к выводу, что на эти правоотношения не распространяется действие «Закона о защите прав потребителей».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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