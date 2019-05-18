В ДТП с бетономешалкой под Орлом погиб мужчина

18.5.2019 | 14:56 Важное, Новости, Происшествия

Ещё одного человека госпитализировали.

В Урицком районе в жутком ДТП с участием бетономешалки погиб водитель автомобиля «Лада Приора», следует из предварительной информации, распространенной УМВД по Орловской области.

Авария случилась 18 мая в 11 часов на трассе Нарышкино-Парамоново. Первые итоги расследования говорят, что водитель «Приоры» не уступил право проезда КАМАЗу, который ехал по главной дороге.

По неподтвержденным данным, 44-летний водитель отечественной легковушки погиб, а его пассажира госпитализировали. Сотрудники ОМВД по Урицкому району продолжают расследование.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования