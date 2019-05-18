В ДТП с бетономешалкой под Орлом погиб мужчина

Ещё одного человека госпитализировали.

В Урицком районе в жутком ДТП с участием бетономешалки погиб водитель автомобиля «Лада Приора», следует из предварительной информации, распространенной УМВД по Орловской области.

Авария случилась 18 мая в 11 часов на трассе Нарышкино-Парамоново. Первые итоги расследования говорят, что водитель «Приоры» не уступил право проезда КАМАЗу, который ехал по главной дороге.

По неподтвержденным данным, 44-летний водитель отечественной легковушки погиб, а его пассажира госпитализировали. Сотрудники ОМВД по Урицкому району продолжают расследование.

ИА «Орелград»