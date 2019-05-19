Орловцам дадут гранты на агростартапы

Утверждены правила предоставления финансовый поддержки в сфере АПК.

Областные власти издали постановление «Об утверждении порядков финансирования мероприятий регионального проекта (программы) «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Тем самым область войдет в национальный федеральный проект.

Одно из направлений данной программы носит название «Агростартап». Оно предусматривает выделение грантов крестьянским фермерским хозяйствам (КФХ). Деньги будут проходить через областной бюджет, главным распорядителем станет региональный департамент сельского хозяйства.

Гранты предназначены для софинансирования затрат КФХ, связанных с реализацией проектов в сфере свиноводства. Выделять средства будут на конкурсной основе. Получить грант можно только один раз. Определены и финансовые параметры.

Так, грант «Агростартап» будет предоставляться на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в размере, не превышающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат.

Кроме того, средства гранта разрешено направлять на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ. В этом случае размер поддержки не должен превышать 4 млн рублей и 90 процентов затрат.

ИА «Орелград»