Орловцу прочат высокое место в Сбербанке

Роман Петрухин может возглавить липецкое отделение банка.

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственный высокопоставленный источник, заместитель управляющего по корпоративным клиентам в Орле Роман Петрухин может занять вакансию управляющего липецкого отделения Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка.

Издание отмечает, что процедура утверждения кандидата на должность регионального управляющего в Сбербанке обычно занимает до трех месяцев. Петрухин довольно молод – сообщается, что ему 35 лет.

«Я могу охарактеризовать его только с положительной стороны. Очень деятельный молодой руководитель, добился больших успехов, — заявил «Коммерсанту» управляющий Сбербанка в Орле Ярослав Скирта. — Его клиенты — все крупные компании региона, например «Орелстрой».

Напомним, «Орелстрой» является крупнейшим застройщиком в Орловской области. Также сообщается, что Петрухин может сменить в липецком отделении Сбербанка Евгения Поливаева, который накануне был официально назначен на должность управляющего белгородским отделением ЦЧБ Сбербанка.

ИА «Орелград»