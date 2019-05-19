В Орле импортер поплатился за тайные банковские счета

В нарушении закона уличили владельца склада временного хранения.

Нарушения требований таможенного законодательства России вскрыла Орловская транспортная прокуратура в ходе проверки деятельности склада временного хранения.

Туда привозят товары, поступившие из-за рубежа. Там эти грузы проходят так называемую «растаможку». Как пояснили в транспортной прокуратуре, владелец склада «в установленные сроки не сообщил в таможенный орган об открытии 5 расчетных счетов в банках».

Тем самым он нарушил обязательные требования. Прокуратура внесла представление, после чего «виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности».

Но этим дело не ограничилось. В отношении должностного и юридического лица также было возбуждено 6 дел об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.23 КоАП РФ (несообщение в таможенный орган об изменении сведений, указанных в заявлении о включении в один из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела).

«По итогам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, — сообщили в транспортной прокуратуре. — В результате принятых мер прокурорского реагирования необходимые сведения представлены в таможенный орган».

ИА «Орелград»