Суд вернул Орловскому округу большой участок земли

18.5.2026 | 14:29 Важное, Криминал, Новости

Сделку по его отчуждению признали недействительной.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Этого добилась прокуратура Орловской области.

Как рассказали в ведомстве, в 2023 году в августе житель Орловского муниципального округа взял в аренду у муниципалитета земельный участок. Его общая площадь составляла 45 квадратных метров.

Однако арендатор не платил округу плату. Вместе с тем он «изготовил заведомо подложные документы о якобы возведении» на участке «объекта капитального строительства», указали в надзорном органе. Сотрудники администрации, исходя из этих недостоверных бумаг, оформили на данный объект разрешение на ввод в эксплуатацию.

В 2025 году земельный участок перешёл в частную собственность, а затем был выставлен на продажу.

В итоге прокуратура потребовала через Орловский районный суд признать сделку недействительной и вернуть землю в собственность муниципального образования. Требования удовлетворили.

Ранее в связи с данной ситуацией было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU