Суд вернул Орловскому округу большой участок земли

Сделку по его отчуждению признали недействительной.

Этого добилась прокуратура Орловской области.

Как рассказали в ведомстве, в 2023 году в августе житель Орловского муниципального округа взял в аренду у муниципалитета земельный участок. Его общая площадь составляла 45 квадратных метров.

Однако арендатор не платил округу плату. Вместе с тем он «изготовил заведомо подложные документы о якобы возведении» на участке «объекта капитального строительства», указали в надзорном органе. Сотрудники администрации, исходя из этих недостоверных бумаг, оформили на данный объект разрешение на ввод в эксплуатацию.

В 2025 году земельный участок перешёл в частную собственность, а затем был выставлен на продажу.

В итоге прокуратура потребовала через Орловский районный суд признать сделку недействительной и вернуть землю в собственность муниципального образования. Требования удовлетворили.

Ранее в связи с данной ситуацией было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

