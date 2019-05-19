В Орле умер клирик Свято-Троицкого храма

19.5.2019 | 9:56 Новости, Общество

Протоиерею Марку было 44 года

В Орле в ночь на 18 мая скончался клирик Свято-Троицкого храма протоиерей Марк, сообщили в орловской митрополии. Священнику было 44 года, он страдал от тяжелой болезни.

Отец Марк окончил белгородскую семинарию и московскую духовную академию. Позже получил образования на философском факультете ОГУ. Преподавал на кафедре теологии и религиоведения.

Священник комментировал телетрансляцию литургии патриарха Кирилла в Орле в 2016 году.

«Отпевание и погребение новопреставленного пастыря состоится в понедельник, 20 мая, в Свято-Троицком храме города Орла. Начало Божественной литургии — в 8:00; чин отпевания начнется после 9:30. Богослужения возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон», — рассказали в митрополии.

ИА «Орелград»

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