Под Орлом молдаванина задержали за убийство 1996 года

Все это время мужчина находился в федеральном розыске

Полиция задержала в Орловской области уроженца Молдавии, который в 1996 году убил жителя Ноябрьска и скрывался от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Тело мужчины было найдено в его квартире в Ноябрьске в сентябре 1996 года. Следователи установили подозреваемого и возбудили уголовное дело, но преступник скрылся.

Его удалось задержать только сейчас. 54-летнего уроженца Молдавии нашли в Орловской области. Во время обыска у него нашли ряд улик, и мужчина признался в убийстве.

ИА «Орелград»