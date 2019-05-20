Под Орлом при взрыве погиб активист «Вятичей». Он проверял эффект от газа и петард

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины

Следственный комитет по Орловской области завел уголовное дело по факту гибели 36-летнего мужчины на территории заброшенной птицефабрики, сообщили в ведомстве.

Трагедия случилась 19 мая в Орловском районе. В здании взорвалась газовоздушная смесь, которую готовили для игры в страйкбол.

По данным «Орловских новостей», погибший – активист патриотической организации «Вятичи» Иван Шиголев. Вместе с приятелем он обследовал новую локацию для страйкбола. Шиголев хотел проверить, как будут выглядеть спецэффекты, созданные с помощью газа и петард.

Иван мог избежать гибели, но от здания при взрыве откололся кусок. Он попал мужчине прямо в голову.

В группе «Вятичей» опубликовано сообщение о гибели Шиголева. Соратники назвали его «человеком с большой буквы, наполненным светом и добром». Похороны Ивана состоятся завтра, 21 мая.

ИА «Орелград»