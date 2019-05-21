Косогов пообещал депутату Ветрову, что тот «ответит за слова»

21.5.2019 | 18:00 Новости, Политика

На заседании комитета народные избранники поссорились

Депутаты горсовета Орла Евгений Косогов и Владимир Ветров поругались на заседании профильного комитета. Косогов предложил коллеге «выйти», сообщают «Орловские новости».

Брань началась, когда Ветров заступился за нового начальника УКХ Дмитрия Фролова. Косогов предложил тому уволиться, если ведомство не разберется с городскими квартирами.

«Ты представляешь работу начальника УКХ? Ты ничего не представляешь.  Демагогию не надо разводить тогда», — сказал Ветров, на что Косогов ответил: «Оценок мне не надо давать. За слова ты ответишь. После комитета выйдем».

«А что ты мне тыкаешь? И поаккуратнее со своими словами, дружок. Выйти, куда ты мне предлагаешь выйти? Я такое хамское отношение не потерплю, мне 60 лет. У тебя вообще отец есть?» — сказал Ветров.

Чем закончился конфликт, не уточняется.

ИА «Орелград»

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