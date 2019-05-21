Орловская область готовится к переходу на «цифру»

Сейчас к приему телевизионного сигнала нового формата готовы 95% населения

Комитет орловского облсовета по взаимодействию со СМИ обсудил переход региона на цифровое телевещание. Напомним, оно должно состояться 3 июня 2019 года.

Как сообщил глава департамента информационных технологий Александр Пилипенко, на 14 мая к переходу на «цифру» были готовы 95% населения. Чиновники организуют обходы граждан, информируют население через СМИ, интернет и электронные табло. Также об изменениях рассказывают в Сбербанке, МФЦ, на почте, в учреждениях образования и здравоохранения.

На горячую линию по телефону 8 (4862) 59-99-70 ежедневно звонят по 40 человек. В основном они просят помочь в настройке и подключении оборудования. По заявкам было подключено 333 абонента. Эта программа будет действовать до 1 июля 2019 года.

«Депутаты поинтересовались, как обстоят дела с помощью в переходе на цифровое вещание малоимущим слоям населения и ветеранам Великой Отечественной войны. Народным избранникам ответили, что этому вопросу по-прежнему уделяется большое внимание. По поступившим заявкам социальная помощь малоимущим гражданам для приобретения оборудования ЦЭТВ уже оказана на сумму более 50 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе облсовета.

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский подчеркнул, что переход на «цифру» в Орловской области должен пройти без сбоев, чтобы жители могли смотреть телевизор без сбоев.

ИА «Орелград»

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