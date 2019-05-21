Водителей будут предупреждать об опасности Александровского моста

Там появятся знаки ограничения высоты.

В Орле на Александровском мосту установят знаки ограничения высоты. Соответствующее поручение дал глава администрации Александр Муромский на планерке 21 мая.

Он напомнил, что под мостом регулярно застревают грузовики. Знаки должны предупреждать водителей о риске разрушения автомобиля.

Подобные случаи происходили в марте, мае, июле, сентябре и декабре 2018 года. Последний на данный момент датирован апрелем 2019 года. Орловцы начали усмехаться, что в городе появился свой «мост глупости» — подобно Санкт-Петербургу, где под путепроводом с предупреждением «Газель» не проедет» застряло уже больше 150 автомобилей.

ИА «Орелград»