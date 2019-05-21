Водителей будут предупреждать об опасности Александровского моста

21.5.2019 | 15:29 Новости, Общество

Там появятся знаки ограничения высоты.

В Орле на Александровском мосту установят знаки ограничения высоты. Соответствующее поручение дал глава администрации Александр Муромский на планерке 21 мая.

Он напомнил, что под мостом регулярно застревают грузовики. Знаки должны предупреждать водителей о риске разрушения автомобиля.

Подобные случаи происходили в марте, мае, июле, сентябре и декабре 2018 года. Последний на данный момент датирован апрелем 2019 года. Орловцы начали усмехаться, что в городе появился свой «мост глупости» — подобно Санкт-Петербургу, где под путепроводом с предупреждением «Газель» не проедет» застряло уже больше 150 автомобилей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования