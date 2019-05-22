Массовое ДТП на Гагарина устроил пьяный водитель

22.5.2019 | 9:23 Новости, Происшествия

Он протаранил две припаркованные «десятки».

УГИБДД по Орловской области обнародовало подробности ДТП, которое случилось 21 мая в 16 часов на улице Гагарина напротив магазина «Перекресток». Как уже рассказывал «Орелград», столкнулись автомобили «Форд Фокус» и два ВАЗ-2110, при этом одна из «десяток» вылетела на тротуар.

Как оказалось, за рулем «Фокуса» был пьяный водитель. Он ехал по улице Гагарина в сторону улицы Розы Люксембург. Не справившись с управлением, мужчина поочередно протаранил две припаркованные «десятки».

Поздно вечером пассажир одной из отечественных легковушек обратился за помощью к врачам. Госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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