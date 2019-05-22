Утром на Московском шоссе перевернулась иномарка

Автомобиль «Шевроле Лачетти» лег на бок после удара со стороны «Шевроле Круз»

Утром 22 мая в Орле на Московском шоссе произошло ДТП с переворотом, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Инцидент случился в 8 часов напротив дома №70. По предварительным данным, 60-летний водитель «Шевроле Круз», который ехал в сторону выезда из города, врезался в попутную «Шевроле Лачетти». После чего та вылетела с дороги и перевернулась на бок.

По данным МЧС, в аварии пострадал один человек. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»