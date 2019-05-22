В Орле федеральной торговой сети запретили продажу табака

Суд поставил точку в споре торговцев с УФАС.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, арбитражный суд отказал ООО «Альфа Рязань» в удовлетворении заявленных требований. Эта компания управляет сетью магазинов «Красное и Белое». В отношении предприятия ранее была проведена проверка, по итогам которой было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции.

«Было установлено, что на территории Орловской области в ряде торговых объектов сети магазинов «Красное и Белое» осуществлялась розничная реализация табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров от границы образовательных учреждений, что запрещается Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — так пояснили свою позицию в УФАС.

Кроме того, были выявлены признаки нарушения правил «делового оборота, требований добропорядочности, разумности и справедливости». Однако общество не исполнило выданное предупреждение и обжаловало его в арбитражный суд Орловской области.

В удовлетворении требований было отказано, и тогда дело перекочевало в Воронеж – в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Последний также подтвердил законность вынесенного Орловским УФАС России предупреждения.

ИА «Орелград»