Чиновники попросили увеличить штрафы для безбилетников

Депутаты пока отказали

Администрация Орла обратились в горсовет с предложением увеличить штрафы с 100 до 500 рублей для тех, кто ездит в городском транспорте без билета.

Начальник отдела по тарифам Михаил Кузнецов сослался на письмо руководства ТТП, в котором говорится о ежедневных случаях безбилетного проезда в городском электротранспорте. Ситуацию поможет исправить ужесточение ответственности в виде роста штрафа.

Депутаты попросили предоставить статистику по данному правонарушению, и чиновник поплыл. Кузнецов сообщил, что данных нет, так как за 100 рублей никто не хочет связываться с «зайцами». А в случае роста штрафа безбилетники будут опасаться контролеров.

Депутаты посчитали вопрос не проработанным, так как в общественном транспорте практически везде есть кондукторы. А хулиганы, которые цинично не платят, должны быть наказаны по иным статьям КоАП РФ.

Вопрос был снят до предоставления точной статистики данной категории штрафов.

ИА «Орелград»