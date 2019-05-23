Эксперты: Потомский может возглавить Коми

Напомним, с этой недели в республике работает член его команды Александр Ремига

По мнению неназванных экспертов, мнение которых приводит Telegram-канал «Незыгарь», экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский может возглавить республику Коми.

На этом посту Потомский может сменить Сергея Гапликова, который регулярно попадает в антирейтинги губернаторов. В мае РБК сообщал, что Гапликов вошел в десятку глав регионов, за смену которых высказалось наибольшее число жителей.

Вадим Потомский был губернатором Орловской области в 2014-2017 годах. Затем он перешел на работу в полпредство президента по ЦФО. С конца 2018 года Потомский занимает аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, на этой неделе министром промышленности Коми стал Александр Ремига, который работал заместителем Потомского в Орловской области.

ИА «Орелград»