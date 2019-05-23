Шесть человек пострадали в ДТП на Раздольной

23.5.2019 | 9:13 Важное, Новости, Происшествия

Аварию спровоцировал пьяный водитель.

В Орле на улице Раздольной рядом с круговым движением столкнулись «Лада Гранта» и «Киа Соул». В аварии пострадали шесть человек, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент случился 22 мая в 19 часов. Установлено, что водитель «Гранты» был пьян. Он ехал в сторону кругового движения и на подъезде к нему столкнулся с иномаркой — та ехала навстречу.

Нетрезвого водителя отечественной легковушки доставили в областную больницу. Позже за помощью к медикам обратились водитель и четверо пассажиров «Киа». Госпитализация не потребовалась никому.

ИА «Орелград»

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