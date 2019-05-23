Шойгу объяснила «Орелграду», почему Пилипенко обязана покинуть пост ректора ОГУ

Зампред комитета ГД по регламенту дала разъяснения.

Как уже рассказывал «Орелград», ректор ОГУ Ольга Пилипенко 23 мая объявила, что отойдет от управления университетом, если выиграет праймериз «Единой России» и станет кандидатом в депутаты Госдумы.

«Орелград» попросил зампреда комитета нижней палаты по регламенту Ларису Шойгу детальнее объяснить, почему Пилипенко обязана оставить руководящий пост.

«Избранный депутат может заниматься только преподавательской, научной и творческой деятельностью. На период предвыборной работы и выборов кандидат обязан уйти в отпуск за свой счёт. Если его изберут, то занимать должность ректора он не сможет», — сказала Шойгу нашему изданию.

Ольга Пилипенко является фаворитом праймериз «Единой России» и самым известным кандидатом. На пресс-конференции она сказала, что решила выдвигаться, «потому что от Орловской области коренных жителей давным-давно не было».

Если Пилипенко выиграет праймериз ЕР, то обязанности ректора после старта избирательной кампании будет исполнять первый проректор Александр Федотов.

Справка Лариса Шойгу является депутатом Госдумы с 2007 года. Представляет в нижней палате объединенный округ — Хакасию, Тыву и Красноярский край. Родная сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.

ИА «Орелград»