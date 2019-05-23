Пилипенко покинет пост ректора ОГУ, если изберется в Госдуму

Ректор объяснила, почему решила выдвигаться в нижнюю палату парламента

Ректор ОГУ, депутат горсовета Ольга Пилипенко прокомментировала свое участие в борьбе за мандат депутата Госдумы. За три дня до праймериз «Единой России» она собрала пресс-конференцию.

«Я решила выдвигаться, потому что от Орловской области коренных жителей давным-давно не было, — сказала Пилипенко. Я 50 с лишним лет не покидала наш регион – как родилась здесь, так и живу. Являюсь коренным жителем, и родители все из Орловской области, и семья вся здесь».

Ректор выразила надежду, что ее управленческий опыт во главе университета поможет в будущей работе в Госдуме, если она туда изберется. За последние годы руководство ОГУ взаимодействовало с министерствами и другими ведомствами. Пилипенко подчеркнула, что ей не хочется покидать любимый университет и прощаться с командой.

Она добавила, что после официального старта избирательной кампании отойдет от управления вузом. Обязанности ректора будет исполнять первый проректор Александр Федотов.

«Мы обсуждали эту тему и ректоратом, и ученым советом. Стратегический курс университета не изменится. Мне бы не хотелось, чтобы нам присылали в университет кого-то со стороны», — сказала она.

Пилипенко добавила, что с сожалением отнеслась к снятию с праймериз первого вице-спикера орловского облсовета Михаила Вдовина. По ее словам, у них были примерно равные рейтинги.

«Хотелось бы посмотреть [на участие Вдовина в праймериз], если бы он пошел, не прибегая к административным ресурсам.Я попросила всех своих коллег, чтобы они пришли на выборы. Но они могут подтвердить: я им сказала, чтобы никаких обзвонов не было», — заявила ректор ректор.

Пилипенко пообещала жесткую борьбу соперникам, которых будут «толкать сверху». «Все мы здесь на своей территории сможем услышать друг друга. Но если начнут толкать кого-то из других регионов, людей, которых с Орловской областью не связаны – будет жесткая борьба», — заключила она.

Напомним, выборы депутата Госдумы от Орловской области пройдут в сентябре 2019 года. Мандат освободился после смерти народного избранника, экс-директора ФСБ России Николая Ковалева.

В мае «Единая Россия» утвердила список участников внутрипартийного предварительного голосования. Кроме Пилипенко, в него попали еще шесть человек. Вдовин – единственный и самый известный из них, кто объявил о снятии с праймериз.

Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что «Единая Россия» рассчитывает на победу в праймериз именно Ольги Пилипенко.

ИА «Орелград»