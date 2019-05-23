Жителя Ливен осудили за пьяное убийство

Мужчина зарезал соседа

Житель Ливен получил 10 лет тюрьмы за жестокую расправу со своим 38-летним соседом, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Из материалов дела следует, что 3 октября 2018 года подвыпивший ливенец пришел к соседу. Между мужчинами возник конфликт, и гость несколько раз ударил ножом хозяина жилища. Тот скончался на месте от полученных ран.

«Благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление было раскрыто по «горячим следам». Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказали в СК.

ИА «Орелград»