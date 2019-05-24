500 орловских школьников заставят говорить на иностранном языке

В Орловской области стартовал ОГЭ.

В Орловской области с экзаменов по выбору стартует государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, так называемый ОГЭ. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, первое испытание пройдет 24 мая, а на 25 мая запланирована устная часть.

Речь идет об экзамене по иностранному языку. В целом в регионе его будут сдавать более 500 девятиклассников. Экзамен состоит письменной и устной частей. Подсчитано, что письменный экзамен по английскому языку сдадут 482 выпускника, по французскому языку — 13, по немецкому — 9.

«Выпускникам предстоит выполнить письменную часть, состоящую из 4 разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо», включающую 33 задания, на выполнение которых отводится 2 часа», — сообщили в Центре.

Добавим, что для приема экзамена в регионе организовано 19 пунктов. Накануне они получили паспорта технической готовности. В Центре отмечают, что новые технологии сканирования экзаменационных материалов в Орловской области будут применены впервые.

«Пункты приема экзамена оснащены сертифицированными подавителями сигналов мобильной связи», — добавили в Центре.

ИА «Орелград»