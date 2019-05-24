Под Орлом зафиксирован случай заражения смертельным вирусом Rabies

24.5.2019 | 11:31 Новости, Общество

Опасное заболевание выявили специалисты ЦНМВЛ.

Как сообщает пресс-служба Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, при проведении исследований методом биологической пробы в нашем регионе был зафиксирован положительный результат на бешенство у лисы.

«Бешенство – это природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus, включенным в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae», — пояснили эксперты.

Для животных это заболевание всегда заканчивается летальным исходом. Человек поддается лечению, но оно проходит долго и тяжело. Впрочем, вирус может унести и человеческую жизнь.

Он передается со слюной при укусе больным животным. Кстати, всего за прошедшую неделю специалисты отдела вирусологии Орловской испытательной лаборатории провели 330 исследований на обнаружение различных вирусных заболеваний животных и птиц. Бешенство было выявлено только в одном случае.

В целом по России с 1 по 15 мая 2019 года было зафиксировано 42 случая бешенства.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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