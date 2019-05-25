Орловец покутил на найденную карту

Дело о необычной краже рассмотрел суд Орловского района.

Местный житель оказался на скамье подсудимых потому, что не следовал простым правилам. Как следует из обвинительного приговора Орловского районного суда, мужчина на улице нашел чужую банковскую карту. Она принадлежала женщине, которая получала на нее заработную плату.

Мужчина внимательно рассмотрел находку и обнаружил, что банковская карта является бесконтактной. То есть для покупки товаров на сумму до 1000 рублей ее можно просто приложить к терминалу, а вводить пин-код не надо.

Этим удобством современного мира и воспользовался злоумышленник. Он тут же позвал троих своих друзей и пригласил их в кафе. Застолье длилось почти до утра. Злоумышленник каждый раз заказывал спиртное и закуску на сумму менее 1000 рублей и тут же расплачивался чужой картой.

Ближе к утру, уже после кафе, он таким же способом приобрел на АЗС топливо для своего автомобиля. В общей сложности преступник прокутил чуть более 6000 чужих рублей.

Суд признал его виновным по ч.2. ст. 158 УК РФ (кража). Мужчину наказали штрафом в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, он вернул потерпевшей похищенную им сумму.

ИА «Орелград»