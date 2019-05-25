Орловское УФАС сурово наказало белгородских фармацевтов

Только арбитражный суд сумел разрешить затянувшийся спор.

Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление Орловского УФАС России о наложении штрафа в 300 тысяч рублей на ООО «Аптека «Апрель Белгород» (коммерческое обозначение «Аптечный склад»).

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС. В ведомстве пояснили, что претензии возникли к самому названию. Антимонопольщиков смутило слово «склад».

«Обществом осуществляется лишь розничная торговля фармацевтическими и медицинскими препаратами, чем потребители вводятся в заблуждение», — заявили в УФАС.

Ранее было возбуждено дело, которое рассмотрела специально созданная комиссия. Она признала факт нарушения законодательства. По мнению УФАС, упомянутое название «способно ввести в заблуждение относительно продавца товаров, а также навредить добросовестным субъектам предпринимательской деятельности на рынке фармацевтической торговли».

В результате белгородское ООО было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Однако платить оно не стало, а оспорило постановление орловских антимонопольщиков в суде.

Арбитраж в удовлетворении заявленных требований отказал. Орловская же антимонопольная служба на этом не остановилась и оштрафовала ООО еще на 100 тысяч рублей «за неисполнение предупреждения антимонопольного органа».

ИА «Орелград»