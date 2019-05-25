Прибыль орловских ГУПов оказалась смехотворной

Депутаты облсовета раскритиковали работу госпредприятий.

Орловский облсовет народных депутатов на заседании профильного комитета обсудил итоги финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Орловской области. Всего их восемь. Из них в 2018 году два оказались убыточными, а шесть сработали с прибылью. Правда, она оказалась поистине смехотворной.

Согласно приведенным парламентской пресс-службой данным, чистая прибыль для перечисления в областной бюджет на все ГУПы региона составила всего лишь 3,13 миллиона рублей. Напомним, что согласно региональному закону ГУПы обязаны отчислять долю прибыли в казну после уплаты всех налогов.

В облсовете привели и данные по конкретным предприятиям. Самая большая сумма отчислений от чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год зафиксирована у «Дорожной службы». Она составляет 1,54 миллиона рублей. Но не стоит забывать, что через это предприятие проходят миллиарды казенных рублей, выделенных на строительство и содержание дорог.

Сумма отчислений ГУП «Орелфармация», также имеющего огромный оборот, составила 862,65 тысячи рублей, ГУП «Санаторий «Дубрава» — 440,93 тысячи, ГУП «Медтехника» — 258,7 тысячи, ГУП «Орелпромэксплуатация» — 19,1 тысячи и ГУП «Кафе» — 6,06 тысячи рублей.

«Народные избранники отметили, что чистая прибыль в региональную казну от деятельности ГУП совсем не велика и необходимо предпринимать какие-либо действия для увеличения данного показателя в 2019-м и последующие годы, — сообщает пресс-служба Орловского облсовета. — В ответ депутатам лишь пояснили, что низкая рентабельность данных предприятий уже «заложена в законе», т.к. в статье, где содержатся цели формирования ГУП указано, что они создаются для реализации социально-важных функций по минимальным ценам».

ИА «Орелград»