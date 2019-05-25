В Орле на выборах в Госдуму применят шрифты Брайля

Облизбирком пообещал защитить права незрячих жителей региона.

Избирательной комиссии Орловской области утвердила план мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы седьмого созыва.

Напомним, что они состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года по одномандатному избирательному округу № 145. В частности, планом намечена организация взаимодействия с региональными организациями инвалидов.

Последние должны помочь облизбиркому определить перечень участков, на информационных стендах которых будут размещены материалы для незрячих избирателей. Материалы будут выполнены крупным шрифтом или с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Кроме того, для таких жителей региона будут изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Также на ряде участков планируется организовать работу специалистов сурдоперевода для избирателей, имеющих нарушения слуха.

ИА «Орелград»