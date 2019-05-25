В Орле пройдет пикет в защиту животных

Он навеян двумя громкими случаями жестокого обращения с четверолапыми.

В Орле 26 мая пройдет пикет в защиту животных. Массовое мероприятие состоится на площади Мира возле Дома быта с 15 до 17 часов, сообщили организаторы.

Причиной для проведения мероприятия стали два недавних случая жестокости. В Никуличах директор интерната таскал по поселку привязанную к автомобилю собаку, а в Коневке в мусорке нашли расстрелянного кота.

На пикете будут собирать подписи под петицией губернатору Андрею Клычкову. Зоозащитники требуют его ввести программу отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животных. Активисты отметили, что в Орловской области замечены случаи, когда вместо обезвреживания животных просто убивают.

«В конце мероприятия зоозащитники запустят в небо шарики, символизирующие души животных, убитых людьми, в том числе и в рамках негуманного отлова. Также с помощью этих шаров мы напомним, что животные — не воздушный шарик (лопнул, куплю новый). Давайте ценить жизнь братьев наших меньших!», — указано в сообщении.