В Орловской области готовится радикальная реформа власти

Муниципальных глав хотят «плавно» включить в «вертикаль исполнительной власти».

Как рассказали в пресс-службе облсовета, сегодня в Ливенском районе состоялось выездное заседание сразу двух комитетов.

Туда отправились члены комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству и комитета по экономике. Сообщается, что первый из них рассмотрел «законопроекты о порядке формирования органов местного самоуправления и об избрании глав муниципальных районов и округов, внесённые в областной совет губернатором Орловской области».

Других подробностей пока не приводится. Не известно и то, как именно комитет оценил законопроекты.

Однако из сообщения, которое в соцсетях опубликовал Василий Иконников, сенатор и первый секретарь Орловского обкома КПРФ, становится ясно, что речь идёт о достаточно радикальных изменениях.

Как пишет Иконников, «внесённый законопроект усиливает вертикаль исполнительной власти региона, куда плавно включаются районные и городские администрации». Также указывается, что реформа «усилит согласованность действий областной и муниципальной власти».

Сенатор не конкретизирует предлагаемые изменения. Однако подчёркивает, что за депутатами, «избранными прямым голосованием», останется право не поддержать предложенную кандидатуру.

Кроме того, указывается, что к процессу выдвижения кандидатов будут привлекаться партии, представленные в Госдуме и облсовете, а также Совет муниципальных образований, областная общественная палата и «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления».

При этом Иконников признаёт, что речь идёт именно об изменениях всей системы избрания глав муниципальных образований в Орловской области. Уточняется, что в случае принятия законопроекта он вступит в силу уже после ближайшего Единого дня голосования, который приходится на 20 сентября.

Более конкретно эту тему освещает портал «Орловские новости». По данным этого СМИ, губернатор хочет распространить схему, уже введённую в Орле, на остальные муниципальные образования.

Речь идёт о ситуации, когда конкурсная комиссия утверждает кандидатов в муниципальные главы. Затем губернатор одобряет как минимум две из предложенных кандидатур. После уже из них выбирают депутаты местного совета. Именно по такой схеме в минувшем году в Орле выбрали мэра (которым снова стал Юрий Парахин).

ИА «Орелград»