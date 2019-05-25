В Орле хотят отнять у управляющих компаний часть полномочий

Идея прозвучала на заседании комитета горсовета по ЖКХ.

Заседание провел мэр города Василий Новиков. Был поднят вопрос о ремонте крыш в многоквартирных домах областного центра. Как пояснили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, изначально в подпрограмму по ремонту кровель попало всего 10 домов. Затем областные власти дополнили ее еще 31 домом.

Однако неожиданно всплыла большая проблема. Дело в том, что проектно-сметную документацию готовят управляющие компании. В частности, сейчас ПСД готовится по 24 домам. Депутаты указали на то, что у УК зачастую нет компетентных специалистов.

«Необходимо проработать возможность изменения порядка, согласно которому подготовкой ПСД занимаются управляющие компании и переложить эти функции на фонд капремонта», — с таким предложением выступил Василий Новиков.

Депутаты уже попросили администрацию города обдумать данный вопрос. Кроме того, будет подготовлено обращение в областное правительство «для получения разъяснений, по каким критериям идет отбор многоквартирных домов для их включения в подпрограмму по ремонту кровель».

ИА «Орелград»