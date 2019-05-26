Названа сумма, на которую должен жить орловский пенсионер

Областные власти утвердили величину прожиточного минимума.

Правительство Орловской области издало постановление «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за I квартал 2019 года». Напомним, что от этой величины зависит выплата социальных пособий.

По мнению областных чиновников в целом на душу населения в Орловской области прожиточный минимум за отчетный период составил 10 103 рубля. По группам он распределен так: для трудоспособного населения минимум установлен в размере 10 844 рубля, для пенсионеров — 8420 рублей, для детей — 10 016 рублей.

Отметим, что минимум подрос по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Тогда он составлял: на душу населения 9 513 рублей, для трудоспособного населения – 10 215 рублей, для пенсионеров – 7 955 рублей, для детей – 9 364 рубля.

ИА «Орелград»