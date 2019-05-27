Орловская область потеряла еще 3400 работников

27.5.2019 | 9:58 Новости, Экономика

Численность сотрудников организаций региона сократилась на 1,6 процента.

Неутешительные для экономики региона сведения обнародовал Орелстат. В январе-марте 2019 года в Орловской области общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности составила 209,6 тысячи человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она уменьшилась на 3,4 тысячи человек, или на 1,6 процента. Отметим, что тенденция снижения численности работников наблюдается уже не первый год.

«В марте 2019 года в общей численности занятого населения 161 тысяча человек, или 76,9 процента, составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, — отмечает Орелстат. — На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,3 тысячи человек».

Таким образом, в марте 2019 года с учетом совместителей в нашем регионе официально трудилось 167,4 тысячи граждан.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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