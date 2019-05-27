В Орле бюджет оплатит ОБЖ для бабушек

Мэрия подвела итоги конкурса по распределению субсидий.

Администрация Орла огласила итоги проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям. В 2019 году лимит бюджетных средств составляет около 595,9 тысячи рублей.

Эти средства уже распределены в соответствии с итогами конкурса. Как следует из постановления горадминистрации, субсидии получат 10 социально ориентированных некоммерческих организаций. Выплаты являются целевыми. Деньги должны быть потрачены на реализацию конкретных проектов, принявших участие в конкурсе.

Так, региональная общественная организация «Орловский областной центр волонтерства» получит 59 765 рублей на проект «ОБЖ для бабушек». По 60 тысяч рублей мэрия выделит реготделению «Ассамблеи народов России» на проект «От Калинки до Лезгинки» — школа дружбы народов» и «Российским студенческим отрядам» на работу «Школы экологического волонтерства».

Такую же сумму получит областная организация Союза писателей России» на проект «Современная детская литература: книги орловских писателей детям». Деньги необходимы на старт серии: издание повести для подростков Юрия Оноприенко «Мальчик и вулкан».

ИА «Орелград»