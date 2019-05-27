В Орле бюджет оплатит ОБЖ для бабушек

27.5.2019 | 11:53 Новости, Общество

Мэрия подвела итоги конкурса по распределению субсидий.

Администрация Орла огласила итоги проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям. В 2019 году лимит бюджетных средств составляет около 595,9 тысячи рублей.

Эти средства уже распределены в соответствии с итогами конкурса. Как следует из постановления горадминистрации, субсидии получат 10 социально ориентированных некоммерческих организаций. Выплаты являются целевыми. Деньги должны быть потрачены на реализацию конкретных проектов, принявших участие в конкурсе.

Так, региональная общественная организация «Орловский областной центр волонтерства» получит 59 765 рублей на проект «ОБЖ для бабушек». По 60 тысяч рублей мэрия выделит реготделению «Ассамблеи народов России» на проект «От Калинки до Лезгинки» — школа дружбы народов» и «Российским студенческим отрядам» на работу «Школы экологического волонтерства».

Такую же сумму получит областная организация Союза писателей России» на проект «Современная детская литература: книги орловских писателей детям». Деньги необходимы на старт серии: издание повести для подростков Юрия Оноприенко «Мальчик и вулкан».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования