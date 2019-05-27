В Орле депутатам рассказали горькую правду о ремонте дорог

Горсовет потребовал провести служебную проверку в УКХ.

Профильный комитет Орловского горсовета народных депутатов заслушал отчет Контрольно-счетной палаты о проверке «Управления коммунального хозяйства города Орла». Как уже рассказывал «Орелград», аудиторы проверили расходы на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети города в 2017 году и за 10 месяцев 2018 года.

«Нарушения, выявленные в ходе проверок, проведенных КСП, в отношении деятельности МКУ «УКХ» в части ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции улично-дорожной сети носят системный характер», — отметили в пресс-службе горсовета.

Отчет КСП имеется в распоряжении «Орелграда». Согласно ему неэффективное использование бюджетных средств в составило около 33,5 миллиона рублей. Речь идет о деньгах, потраченных на составление проектной документации, которая затем потребовала доработки и уточнения, об оплате работ, которые не были проведены в полном объеме и другое.

Кроме того, не были взысканы выплаченные авансы по невыполненным муниципальным контрактам, пени и штрафы за просрочку и неисполнение обязательств. Здесь потери бюджета превысили 15,2 миллиона рублей.

«Начиная с 2016 года КСП города установлено превышение размера перечислений денежных средств по сравнению с объемами выполненных работ, при этом авансы неправомерно перечислялись по истечении срока действия муниципальных контрактов, — сообщили в горсовете.

— Кроме того, учреждение затягивало и сроки принятия решений об одностороннем отказе от исполнения муниципальных контрактов, заключенных с отдельными подрядчиками на срок от 56 до 75 дней. Последствием этого стало истечение сроков действия обеспечения исполнения муниципальных контрактов, что привело к невозможности возместить в бюджет неотработанные авансы за счет банковских гарантий. В некоторых случаях отсутствовало обеспечение гарантийных обязательств по ремонту некоторых объектов».

В 2018 году муниципалитет был вынужден оплатить исполнительные листы за работы по ремонту улично-дорожной сети, выполненные в 2016 году. В данном случае ущерб бюджету города был оценен в 26,5 миллиона рублей.

Заместитель начальника по экономике МКУ «УКХ» Елена Сидорова заявила депутатам, что «по ряду нарушений она писала служебные записки на имя руководителя, в том время этот пост занимал Дмитрий Зуев». Нардепов удивило то, что она не обратилась напрямую к главе администрации города и в правоохранительные органы.

В результате депутаты потребовали, чтобы мэрия провела служебную проверку в УКХ и по ее итогам предъявила гражданские иски о возмещении с должностных лиц предприятия причиненного ущерба.

«О результатах служебной проверки необходимо будет доложить парламентариям до 10 июня», — подчеркнули в горсовете.

ИА «Орелград»