Жесткие условия выдержала лишь четверть орловских аграриев

Программа реструктуризации долгов оказалась трудновыполнимой.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, на заседании профильного комитета перед парламентариями выступил глава регионального департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков. Напомним, он и сам в недавнем прошлом – депутат облсовета.

Чиновник отчитался о реализации на территории Орловской области Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». Она стартовала в 2003 году. Реструктуризация предусматривает полное списание сумм пеней и штрафов, предоставление отсрочек и рассрочек на сумму основного долга и начисленных процентов, а также списание сумм основного долга и начисленных процентов.

Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в территориальную комиссия. Она определяет условия, которые согласовываются с кредиторами. В целом, программа необходима для предотвращения банкротства агропредприятий. Однако ее реализация проходит совсем не гладко.

По информации Сергея Борзенкова, в Орловской области соглашения о реструктуризации задолженности заключили 159 сельхозпроизводителей. Но лишь 43 организации, или 27 процентов смогли соблюсти все критерии.

«На сегодня участниками программы остаются 9 производителей, из них 2 крестьянских фермерских хозяйства, — сообщил докладчик. — Сумма реструктурируемой задолженности составляет 82,4 млн рублей».

Борзенков добавил, что всего территориальной комиссией с 2003 по 2018 годы было проведено 41 заседание.

ИА «Орелград»