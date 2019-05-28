Орловец необычно отомстил соседу за оскорбление

В Ливнах суд рассмотрел дело о краже, совершенной из мести.

На скамье подсудимых оказался молодой человек, у которого сложились неприязненные отношения с соседом. В суде юноша рассказал, что его семья враждует с соседями с прошлого лета. Причину он не назвал – возможно, никто уже и не помнит, с чего началась вражда. Однако ссоры вспыхивают регулярно.

Юношу разозлило то, что сосед неоднократно нецензурно оскорблял его мать. Он решил отомстить. Когда сосед со своей супругой уехали на заработки, мститель взял палку и разбил окна в их доме. Через некоторое время он вернулся и залез через разбитое окно внутрь.

Он прошел по комнатам и похитил три мобильных телефона, которые лежали на столе. Кстати, юноша их не присвоил – вернувшись к себе, он сжег чужие мобильники в печи.

Впрочем, это был не единственный акт мести. Покидая чужой дом, подсудимый открутил клапан газового баллона и выпустил из него весь газ, чтобы, как он пояснил, навредить соседу.

Интересно, что суд и следствие квалифицировали его действия по статье «Кража». Юноше назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. На перевоспитание ему также дан 1 год – такой испытательный срок установил для него суд.

ИА «Орелград»