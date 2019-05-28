В Ливнах появятся бахчевые развалы

Специализированные торговые точки откроются в середине июля.

Администрация города Ливны официально известила всех, желающих торговать дынями и арбузами, о проведении конкурса на право такой торговли. Как следует из постановления мэрии, всего на территории города планируется отвести девять мест под размещение бахчевых развалов.

Торговать дынями и арбузами на них будет разрешено в период с 15 июля по 31 октября 2019 года. Площадь каждого бахчевого развала составит 6 квадратных метров. Однако за право торговли придется поторговаться.

Места будут разыграны на аукционе, который проведет муниципальный комитет экономики, предпринимательства и торговли. Начальная цена каждого из девяти лотов составит 34 256 рублей, шаг аукциона – 2000 рублей. Победит тот, кто предложит наибольшую цену за бахчевый развал.

ИА «Орелград»