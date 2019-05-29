Орловского чиновника поймали на дроблении закупок

Глава сельского поселения заплатит крупный штраф.

Глава администрации Платоновского сельского поселения Орловского района привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Поводом для прокурорской проверки послужило обращение местного жителя. Было установлено, что в Платоновском сельском поселении буквально дробятся муниципальные закупки. Дело в том, что при сумме контракта менее 100 тысяч рублей не требуется проведение аукциона.

Заказчик сам вправе выбрать исполнителя и отдать контракт на выполнение каких-либо работ кому угодно. Вот и в данном случае прокуратура установила, что администрацией поселения «осуществлялись закупки стоимостью до 100 тысяч рублей каждая посредством их искусственного дробления».

Словом, конкуренция отсутствовала, поскольку конкурсы не проводились. Чиновника наказали за это административным штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»