Пожилую орловчанку, которая кормит кошек во дворе, затравили соседи

29.5.2019 | 17:29 Новости, Общество

Они начали спускать на животных своих собак и сломали домики

Соседи устроили травлю 82-летней жительнице Орла Тамаре Николаевне (фамилия не указана – прим. ред.) за то, что та подкармливает кошек во дворе многоэтажного дома, где живет. Об этом рассказали зоозащитники в группе «ОСВВ г. Орел».

Пенсионерка построила для кошек укрытия и домики. Это не понравилось ее соседям и представителям ТСЖ. Они начали угрожать женщине и натравливать собак на кошек. Затем они сломали домики.

«Один из конфликтов перерос в небольшую потасовку, после чего бабушка написала заявление в полицию», — указано в группе.

Активисты собирают для Тамары Николаевны материальную помощь на лечение котиков. Контактное лицо указано в публикации на Facebook.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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