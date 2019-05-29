Пожилую орловчанку, которая кормит кошек во дворе, затравили соседи

Они начали спускать на животных своих собак и сломали домики

Соседи устроили травлю 82-летней жительнице Орла Тамаре Николаевне (фамилия не указана – прим. ред.) за то, что та подкармливает кошек во дворе многоэтажного дома, где живет. Об этом рассказали зоозащитники в группе «ОСВВ г. Орел».

Пенсионерка построила для кошек укрытия и домики. Это не понравилось ее соседям и представителям ТСЖ. Они начали угрожать женщине и натравливать собак на кошек. Затем они сломали домики.

«Один из конфликтов перерос в небольшую потасовку, после чего бабушка написала заявление в полицию», — указано в группе.

Активисты собирают для Тамары Николаевны материальную помощь на лечение котиков. Контактное лицо указано в публикации на Facebook.

ИА «Орелград»