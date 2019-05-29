Прокуратура подала в суд на правительство Орловской области

Причина — увольнение главврача поликлиники №2 города Орла Натальи Петиной.

Напомним, что в марте этого года Андрей Клычков подписал распоряжение, по которому досрочно прекратил трудовые отношения с Натальей Петиной. «Орелград» писал о протесте прокуратуры на данные действия.

В частности, стало известно о том, что прокуратура посчитала одной из причин досрочного увольнения отказ Петиной подписывать акты по информатизации здравоохранения по заключенному контракту с ООО «СофтТраст Инк», инициированный руководителем департамента здравоохранения Иваном Залогиным.

В иске прокуратуры, направленном вчера в Советский районный суд города Орла, указаны нарушения законодательства при увольнении, в связи с чем Петину следует восстановить на работе и взыскать недополученный заработок.

По данным нашего издания, в списке нарушений, допущенных исполнительной властью региона, — отсутствие под распоряжением Андрея Клычкова об увольнении Петиной визы первого заместителя губернатора Вадима Соколова, отсутствие визы начальника главного правового управления Натальи Николаевой. Очевидно, Николаева и Соколов понимали, что увольнение Клычковым главврача поликлиники является нелегитимным, и не решились нарушить закон.

Но губернатор, не прислушиваясь к мнению аппарата, поступил как ему вздумалось. Спровоцировал в конфликт с руководителем поликлиники, затем вступил в противостояние с прокуратурой, руками своего заместителя Вадима Тарасова отклонив протест, в котором надзорное ведомство требовало восстановить Петину. А теперь Клычков и вовсе довел дело до суда без каких-либо внятных причин для этого.

Напомним, руководителем поликлиники №2 вместо Петиной успели назначить Павла Сергеева. Он работал начальником управления здравоохранения департамента здравоохранения Орловской области

ИА «Орелград»