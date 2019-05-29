Строители разбирают амфитеатр в Детском парке Орла: фото

Работы должны завершиться примерно через два месяца

Рабочие продолжают демонтаж старых конструкций летней эстрады в Детском парке Орла. Фотографии сделал 29 мая корреспондент «Орелграда».

На снимках видно, что амфитеатр огорожен забором. На его территории работает экскаватор, он собирает строительный мусор в кузов самосвала. Все скамейки уже демонтированы.

Напомним, подрядчик по ремонту летней эстрады определился в конце мая. Власти заключили контракт с ООО «Триумф» — его заявка была признана единственной соответствующей требованиям. Ранее «Триумф» смонтировал в Детском парке сухой фонтан.

На работы было выделено 23,4 млн рублей из бюджета Орла. На ремонт «Триумфу» дали два месяца.

Примечательно, что в прошлом году разрабатывалась документация со сметой около 16 миллионов рублей с организацией 1200 сидячих мест в этом объекте. Тогда госэкспертиза признала проект завышенным по стоимости. В этом году стоимость выросла до 23 миллионов, а количество мест в амфитеатре уменьшилось до 700. Разработчики сметной документации подняли стоимость объекта, уменьшив его вместимость. Большая доля роста цены связана как раз с демонтажными работами по бетону и вывозом грунта. Стоило ли городить такие сложности, уменьшая количество посадочных мест? Видимо, стоило. Лишние 6 миллионов на дороге не валяются.

Тем временем демонтаж бетонных конструкций на высоком склоне в Детском парке, на объекте с массовым пребыванием людей, является спорным решением, так как бетон удерживает сотни тонн грунта со стороны кинотеатра «Победа».

Как стало известно нашему изданию, работы ведутся без разработки проектной документации, как будто это простое укладывание плитки. Подобные работы в условиях сложного рельефа должны проводиться согласно проекту.

Напомним, массовое благоустройство началось в Орле при губернаторе Андрее Клычкове. При этом контракты, как правило, стали выигрывать местные подрядчики, чем орловские власти очень гордятся — и переплачивают им колоссальные суммы денег. А глава региона, который грозился лично контролировать крупные госзакупки, в ситуацию не вмешивается.

ИА «Орелград»