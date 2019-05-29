В Орле осудили отца, забывшего ребенка

Мужчина наказан за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Как сообщили в суде Железнодорожного района Орла, местный житель признан виновным по части 1 статьи 157 УК РФ. Его признали виновным в неуплате без уважительных причин денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Обязанность выплачивать деньги была наложена на нерадивого отца приказом мирового судьи. Однако он требования проигнорировал. О ребенке мужчине напомнил районный суд. Кстати, в ходе заседания отец признал вину и раскаялся.

Однако от неприятностей это его не спасло. Мужчина наказан 6 месяцами исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства. Приговор еще может быть обжалован.

ИА «Орелград»