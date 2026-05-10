В Орле определились с оплатой питания в детских лагерях

Льготы предусмотрены для детей участников СВО, многодетных семей и инвалидов.

Администрация города Орла утвердила порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Напомним, они будут традиционно организованы на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время. Как следует из постановления, подписанного мэром города Юрием Парахиным, полная компенсация стоимости питания (388,90 рубля в день на одного обучающегося) предоставляется льготным категориям детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно.

В их число включены: дети из семей, вынужденно покинувших место жительства в зоне проведения специальной военной операции и прибывших на территорию Орловской области; дети участников СВО, в том числе мобилизованных, контрактников, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов, включая полнородных и неполнородных братьев и сестер, а также детей супругов участников СВО; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети из многодетных семей; дети-сироты; дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По трудной жизненной ситуацией в документе понимается ситуация, при которой среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Либо если имеется одно из следующих обстоятельств: инвалидность I или II группы у родителя; наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе; безработица обоих или единственного родителя; утрата единственного жилья из-за ЧС, смерть одного из родителей.

Для всех остальных обучающихся муниципальных образовательных организаций Орла в возрасте от 6 до 17 лет предусмотрена частичная оплата питания из бюджета в размере 272,23 рубля в день, но при условии, что родитель доплачивает 116,67 рубля в день. Питание организуется на смены в летние каникулы (не более 18 рабочих дней), зимние (не более 10 рабочих дней), весенние и осенние (не более 7 рабочих дней).

Чтобы оформить льготу, родителю или законному представителю необходимо успеть до 15 мая подать заявление руководителю муниципальной образовательной организации, где учится ребенок. К заявлению прилагаются копии документов. Если ребенок имеет право на льготу по нескольким основаниям, то родитель может выбрать только одно основание для получения льготы. Отказ возможен в трех случаях: непредставление или неполное представление документов, недостоверность сведений в документах, а также несоблюдение требований порядка, утвержденного мэрией.

